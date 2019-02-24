Çanakkale'de Fırtına Etkili Oluyor

Çanakkale
'de şiddetli tipi ve fırtına deniz ulaşımının yanı sıra karayolunu da olumsuz yönde etkiledi.
Çanakkale'de etkili olan kar ve tipi kentte birçok olumsuzluğu beraberinde getirdi. Fırtına sebebiyle Gökçeada-Kabatepe, Geyikli- Bozcaada
arasında deniz seferleri iptal oldu. Öte yandan, hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte yollarda buzlanma meydana geldi.
Çanakkale Karayolları Müdürlüğüne bağlı ekipler, gün boyunca Çanakkale- Bursa
ve Çanakkale- İzmir
yolları istikametinde tuzlama ve kar küreme çalışmaları gerçekleştirdi. Olumsuz hava koşulları sebebiyle transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı
saat 09.15 itibariyle yeniden gemi trafiğine açıldı.
Çanakkale- Eceabat
ve Çanakkale- Kilitbahir
arasındaki deniz seferleri de yeniden yapılmaya başlandı. - ÇANAKKALE
Kar, Çanakkale, Güncel
Kaynak: İHA