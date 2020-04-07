Çanakkale'de fırtına feribot seferlerini etkiliyor
ÇANAKKALE'de, boğaz hattında etkili olan poyraz nedeniyle Çanakkale- Kilitbahir, Lapseki-Gelibolu feribot seferleri geçici süreliğine iptal edildi.
07.04.2020 11:17 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:17
ÇANAKKALE'de, boğaz hattında etkili olan poyraz nedeniyle Çanakkale- Kilitbahir , Lapseki- Gelibolu feribot seferleri geçici süreliğine iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, boğaz hattında etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle Çanakkale-Kilitbahir, Lapseki- Gelibolu hattı arasında yapılması planlanan feribot seferlerinin geçici süreliğini iptal edildiğini duyurdu.Gestaş'tan yapılan açıklamada, "Lapseki- Gelibolu hattındaki seferlerimiz saat 09.30, Çanakkale- Kilitbahir hattındaki seferlerimiz saat 10.00 itibariyle olumsuz hava şartları nedeniyle geçici süreyle durdurulmuştur" denildi.
Öte yandan, Çanakkale-Eceabat hatlarındaki seferler ise devam ediyor.
Kaynak: DHA
Etiketler: Kilitbahir, Çanakkale, Gelibolu, Lapseki, Güncel