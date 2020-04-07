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Çanakkale'de fırtına feribot seferlerini etkiliyor

ÇANAKKALE'de, boğaz hattında etkili olan poyraz nedeniyle Çanakkale- Kilitbahir, Lapseki-Gelibolu feribot seferleri geçici süreliğine iptal edildi.

07.04.2020 11:17 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:17
Çanakkale'de fırtına feribot seferlerini etkiliyor

ÇANAKKALE'de, boğaz hattında etkili olan poyraz nedeniyle Çanakkale- Kilitbahir , Lapseki- Gelibolu feribot seferleri geçici süreliğine iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, boğaz hattında etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle Çanakkale-Kilitbahir, Lapseki- Gelibolu hattı arasında yapılması planlanan feribot seferlerinin geçici süreliğini iptal edildiğini duyurdu.

Gestaş'tan yapılan açıklamada, "Lapseki- Gelibolu hattındaki seferlerimiz saat 09.30, Çanakkale- Kilitbahir hattındaki seferlerimiz saat 10.00 itibariyle olumsuz hava şartları nedeniyle geçici süreyle durdurulmuştur" denildi.

Öte yandan, Çanakkale-Eceabat hatlarındaki seferler ise devam ediyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: Kilitbahir, Çanakkale, Gelibolu, Lapseki, Güncel
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