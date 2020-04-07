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Çanakkale'de fırtına feribot seferlerini etkiliyor (2)

ECEABAT ARASINDAKİ BAZI SEFERLER İPTAL EDİLDİÇanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, poyraz fırtınası nedeniyle Çanakkale-Eceabat hattı arasında bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

07.04.2020 11:54 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:54
Çanakkale'de fırtına feribot seferlerini etkiliyor (2)

ECEABAT ARASINDAKİ BAZI SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, poyraz fırtınası nedeniyle Çanakkale-Eceabat hattı arasında bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Çanakkale'den saat 13.00, Eceabat'tan ise saat 12.00'de hareket etmesi planlanan feribot seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Çanakkale Boğazı, Poyraz Fırtınası, Çanakkale, Eceabat, Güncel
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