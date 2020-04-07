Çanakkale'de fırtına feribot seferlerini etkiliyor (3)

ÇANAKKALE-KİLİTBAHİR SEFERLERİ TEKRAR BAŞLADI

Çanakkale 'de, boğaz hattında etkili olan poyraz nedeniyle Çanakkale- Kilitbahir arasında sabah saat 10.00'da geçici süreliğine durdurulan feribot seferleri, Kilitbahir'den saat 16.00 itibariyle başladı. Çanakkale'den ise saat 16.30 itibariyle başlayacak.

Kaynak: DHA