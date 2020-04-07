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Çanakkale'de fırtına feribot seferlerini etkiliyor (3)

KİLİTBAHİR SEFERLERİ TEKRAR BAŞLADIÇanakkale'de, boğaz hattında etkili olan poyraz nedeniyle Çanakkale-Kilitbahir arasında sabah saat 10.00'da geçici süreliğine durdurulan feribot seferleri, Kilitbahir'den saat 16.00 itibariyle başladı.

07.04.2020 16:08 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:08
Çanakkale'de fırtına feribot seferlerini etkiliyor (3)

ÇANAKKALE-KİLİTBAHİR SEFERLERİ TEKRAR BAŞLADI

Çanakkale 'de, boğaz hattında etkili olan poyraz nedeniyle Çanakkale- Kilitbahir arasında sabah saat 10.00'da geçici süreliğine durdurulan feribot seferleri, Kilitbahir'den saat 16.00 itibariyle başladı. Çanakkale'den ise saat 16.30 itibariyle başlayacak.


Kaynak: DHA

Etiketler: Kilitbahir, Çanakkale, Sabah, Güncel
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