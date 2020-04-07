Çanakkale'de fırtına feribot seferlerini etkiliyor (4)
GELİBOLU SEFERLERİ TEKRAR BAŞLADIÇanakkale'de, boğaz hattında etkili olan poyraz nedeniyle Lapseki- Gelibolu arasında sabah saat 09.30'da geçici süreliğine durdurulan feribot seferleri saat 17.30 itibarıyla başladı.
07.04.2020 18:07 | Son Güncelleme: 07.04.2020 18:07
LAPSEKİ-GELİBOLU SEFERLERİ TEKRAR BAŞLADI
Çanakkale 'de, boğaz hattında etkili olan poyraz nedeniyle Lapseki- Gelibolu arasında sabah saat 09.30'da geçici süreliğine durdurulan feribot seferleri saat 17.30 itibarıyla başladı.
Kaynak: DHA