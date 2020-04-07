Çanakkale'de fırtına feribot seferlerini etkiliyor (5)
GÖKÇEADA'YA YARIN TÜM FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİÇanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesine poyraz fırtınası nedeniyle yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.
07.04.2020 19:15 | Son Güncelleme: 07.04.2020 19:15
GÖKÇEADA'YA YARIN TÜM FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ
Çanakkale 'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesine poyraz fırtınası nedeniyle yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.
Kaynak: DHA
Etiketler: Poyraz Fırtınası, Ege Denizi, Çanakkale, Gökçeada, Güncel