Haberler » Güncel » Çanakkale'de fırtına nedeniyle yarın bazı feribot seferleri yapılamayacak - Haber

Çanakkale'de fırtına nedeniyle yarın bazı feribot seferleri yapılamayacak

Çanakkale'de etkili olması beklenen fırtına dolayısıyla bazı hatlarda yarın feribot seferi yapılamayacak.

21.12.2019 15:38 | Son Güncelleme: 21.12.2019 15:38 Çanakkale'de fırtına nedeniyle yarın bazı feribot seferleri yapılamayacak
'de etkili olması beklenen fırtına dolayısıyla bazı hatlarda yarın feribot seferi yapılamayacak.
Bölgede bugün akşam başlaması öngörülen fırtına nedeniyle, planlanan iki seferin saatleri geriye çekildi. Gökçeada-Kabatepe hattında saat 18.00'de başlayacak sefer 17.00'ye, Kabatepe-Gökçeada güzergahındaki saat 20.00 seferi de 19.00'a alındı.
Aynı gerekçeyle, yarın Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli hattındaki tüm seferler iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile Adalar Hattı'nda ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'nin yetkilileri, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyrettiğini duyurdu.

Çanakkale, Gökçeada, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:06   Düzce'de vatandaşlar sıcak havanın keyfini park ve sahillerde çıkardı - Haber
16:05   Mardin'de 3 gündür haber alınamayan çiftin aracı bulundu - Haber
16:05   Dışişleri Sözcüsü Aksoy'ndan Batı Şeria ve Gazze açıklaması - Haber
16:02   Esnaf Odaları Birliklerinden, Valilik Binası İnşaat alanı söylentilerine tepki - Haber
16:00   Korkmaya hazır olun, Bocuk Gecesi 18 Ocak'ta - Haber
14:27   Sokak ortasında ağabeyi tarafından bıçaklandı - Haber
14:11   Faytoncular, masaya oturma şartı koşarak yetkilileri tehdit etti - Haber
13:39   Şanlıurfa ve Sivas'ta Çin protestoları! Kartondan inşa edilen Çin Seddi'ni yıktılar - Haber
13:22   Türkiye'ye yaptırım kararı alan ABD'den kafa karıştıran açıklama: Türkiye'nin yetenekli bir ordusu var - Haber
12:22   CHP'li Vekil, "Belediyede yolsuzluk iddiaları var" diyerek Adalet Bakanı'na tutanak verdi - Haber
21.12.2019 16:09:43