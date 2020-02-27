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Çanakkale'de fırtınanın sürüklediği feribot, karaya oturdu (3)

FERİBOT, 5,5 SAAT SONRA KURTARILDIÇanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesi iskelesinden saat 12.

27.02.2020 18:19 | Son Güncelleme: 27.02.2020 18:20Çanakkale'de fırtınanın sürüklediği feribot, karaya oturdu (3)

FERİBOT, 5,5 SAAT SONRA KURTARILDI

'nin ilçesine bağlı beldesi iskelesinden saat 12.00'de hareket ettitkten hemen sonra kuvvetli lodosun sürüklemesi nedeniyle iskelenin 10 metre açığında karaya oturan ' Kaptan- 2' isimli feribot, yaklaşık 5,5 saat sonra isimli römorkör tarafından çekilerek kurtarıldı. Römorkör feribotu halatla çekerken, kaptan da makineleri çalıştırıp manevra yaptı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın arıdından feribot bulunduğu yerden kurtarıldı. Kaptan, feribotu Çardak İskelesi'ne yanaştırdı. Feribottaki 8 kamyon ve TIR ile 2 otomobil ve 30 yolcu tahliye edildi. Yetkililer feribotun kontrolünün yapıldıktan sonra yeniden seferlerine başlayacağını açıkladı.

Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ-Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ(Çanakkale),



Çanakkale, Lapseki, Çardak, Aydın, Güncel

Kaynak: DHA

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