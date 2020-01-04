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Çanakkale'de fuhuş operasyonu

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde düzenlenen fuhuş ve uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

04.01.2020 11:14 | Son Güncelleme: 04.01.2020 11:14 Çanakkale'de fuhuş operasyonu
'nin Yenice ilçesinde düzenlenen fuhuş ve uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçeye bağlı Kalkım beldesinde kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı ve bir iş yerinde uyuşturucu madde kullanıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Operasyonda, fuhuş yaptığı belirlenen 9'u yabancı uyruklu 13 kadın ile işletme sahibi K.S. ve uyuşturucu kullandıkları iddia edilen 4 şüpheli ise gözaltına alındı.
Şüphelilerden 4'ü savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken K.S, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Yabancı uyruklu 9 kadın jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi, diğer 4 kadın da serbest bırakıldı.
Operasyonun düzenlediği iş yerine ise 26 bin 27 lira idari para cezası uygulandı.

Çanakkale, Güncel

Kaynak: AA

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