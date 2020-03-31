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Çanakkale'de gırgır teknesiyle 15 ton hamsi avladılar

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesi açıklarında gırgır teknesiyle avlanan balıkçılar, önceki gece tek seferde 15 ton hamsi avladı.

31.03.2020 11:05 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:06
Çanakkale'de gırgır teknesiyle 15 ton hamsi avladılar

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesi açıklarında gırgır teknesiyle avlanan balıkçılar, önceki gece tek seferde 15 ton hamsi avladı.

Bozcaada ilçesi açıklarında 'Çalı Balıkçılık ' isimli gırgır teknesi ile avlanan balıkçılar, önceki gece büyük bir balık sürüsüne denk geldi. Teknenin reisi Nadir Karabiber'in, balıkçılıkta ağı denize bırakmak anlamına gelen 'Mola' anonsuyla ağlar denize bırakıldı. Bir süre sonra tekneye çekilen ağların haznesinde görülen tonlarca hamsi, hem reisin, hem de tayfasının yüzünü güldürdü. Tekneye alınan balıklar kasalandı. Ağlardan 15 ton hamsi çıktı. Rıhtıma getirilen 15 ton hamsi, kamyonetlere yüklenerek Türkiye'nin değişik kentlerindeki balık hallerine dağıtıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Balıkçılık, Bozcaada, Güncel
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