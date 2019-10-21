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Çanakkale'de göçmen kaçaklığına 8 tutuklama

ÇANAKKALE merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda göçmen kaçakçılığı şüphelisi 8 kişi tutuklandı.

21.10.2019 10:25Çanakkale'de göçmen kaçaklığına 8 tutuklama

ÇANAKKALE merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda göçmen kaçakçılığı şüphelisi 8 kişi tutuklandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ayvacık Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda 'organize göçmen kaçakçılığı' yapan suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Çanakkale merkezli İzmir, Balıkesir ve İstanbul'da 27 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda 'suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak' ve 'örgüt faaliyetleri kapsamında göçmen kaçakçılığı yapmak' suçlamasıyla 25 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 17'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Cumhuriyet Başsavcılığı, Çanakkale, Güncel

Kaynak: DHA

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