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Çanakkale'de Gökçeada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki fırtına sebebiyle Kabatepe-Gökçeada hattındaki bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

26.02.2020 10:42 | Son Güncelleme: 26.02.2020 10:42Çanakkale'de Gökçeada seferlerine fırtına engeli
'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki fırtına sebebiyle Kabatepe- hattındaki bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Kuzey Ege Denizi'ndeki fırtına deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, olumsuz hava koşulları sebebiyle bugün Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe'den 09.00 seferinin saat 11.00'e ertelendiğini duyurdu. Firmadan yapılan açıklamada Kabatepe-Gökçeada hattında bugünkü diğer tüm seferlerin ise iptal edildiği açıklandı. - ÇANAKKALE

Ege Denizi, Çanakkale, Gökçeada, Güncel

Kaynak: İHA

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