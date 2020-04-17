Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Çanakkale'de gözetim süresi dolan 44 kişi evlerine gönderildi

Çanakkale'de, yurt dışından gelen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı öğrenci yurduna yerleştirilen 44 kişi, gözetim sürelerinin dolmasının ardından tahliye edildi.

17.04.2020 16:20 | Son Güncelleme: 17.04.2020 16:53
Çanakkale'de gözetim süresi dolan 44 kişi evlerine gönderildi
Çanakkale 'de, yurt dışından gelen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı öğrenci yurduna yerleştirilen 44 kişi, gözetim sürelerinin dolmasının ardından tahliye edildi.

Katar 'dan 3 Nisan'da Türkiye'ye gelen ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu Yerleşkesi'ndeki kız öğrenci yurduna yerleştirilen 44 kişinin 14 günlük karantina süresi doldu.
Vatandaşlar sağlık kontrollerinin yapılmasının ardından otobüslerle evlerine gönderildi.

Gözetim süresi dolanlar, otobüse binerken sorunsuz bir karantina süreci geçirdiklerini belirterek, yetkililere teşekkür etti.
Yurtlarda kalan ve karantina sürecini tamamlayan 156 kişilik ilk grup, 13 Nisan'da evlerine gönderilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Çanakkale, Katar, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Sinan, eski sevgilisi Ebru’nun oğlunun ölümüyle perişan oldu Haberler
Sinan, eski sevgilisi Ebru'nun oğlunun ölümüyle perişan oldu
Ercüment Ovalı’dan yeni korona ilacı açıklaması: İlacı biz bulmadık Haberler
Ercüment Ovalı'dan yeni korona ilacı açıklaması: İlacı biz bulmadık
Virüsü yenen doktor, ’Mutlaka tüketin’ diyerek bir ürünü tavsiye etti Haberler
Virüsü yenen doktor, "Mutlaka tüketin" diyerek bir ürünü tavsiye etti
Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 126 artarak 1769’a yükseldi Haberler
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 126 artarak 1769'a yükseldi
İkisi de infaz yasasıyla tahliye oldu! Biri öldü, biri ölümüne sebep oldu Haberler
İkisi de infaz yasasıyla tahliye oldu! Biri öldü, biri ölümüne sebep oldu
Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı’nın ardından açıklama yapıyor Haberler
Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapıyor
Ünlü isimlerden çocuğunu kaybeden Ebru’ya taziye mesajı yağdı Haberler
Ünlü isimlerden çocuğunu kaybeden Ebru'ya taziye mesajı yağdı
Ebru Şallı’nın 8 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti Haberler
Ebru Şallı'nın 8 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti
Haberler ›› Güncel ››Çanakkale'de gözetim süresi dolan 44 kişi evlerine gönderildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:58: 346 Türk vatandaşı Hollanda'dan uçakla Samsun'a getirildi - Haber 17:58: Denizli'de sosyal kullanım alanı fazla olan yerlerde 'korona' denetimi - Haber 17:58: Artvin'de kamu çalışanlarından Milli Dayanışma Kampanyası'na 1,5 milyon lira destek - Haber 17:58: Akdeniz Üniversitesi, mülkiyetindeki tesislerin kirasını salgından sonra alacak - Haber 17:57: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan Prof. Dr. Ercüment Ovalı açıklaması: Sosyal medya üzerinden insanların umuduyla oynanamaz - Haber 17:40: Hangi illerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi? İstisna dışında olanlar kimler? - Haber 17:40: Son Dakika: Türkiye'de 17 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 126 artarak 1769'a yükseldi - Haber 17:31: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor - Haber 17:30: Son Dakika: Ankara'da yaşlı bakım merkezinde yangın çıktı, yaşlılara ilk müdahale çimlerin üzerinde yapıldı - Haberler 17:18: Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan yeni koronavirüs ilacı açıklaması: İlacı biz bulmadık, mesajım yanlış yorumlandı - Haber 15:22: Sinan Akçıl, eski sevgilisi Ebru Şallı'nın oğlunun ölümüyle üzüntüye boğuldu: Öğrenince yerimden sarsıldım - Magazin