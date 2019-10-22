Haberler » Güncel » Çanakkale'de gümrük kaçağı ürünlere operasyon

Çanakkale'de gümrük kaçağı ürünlere operasyon

Çanakkale'de polis tarafından bir şahsın evinde yapılan aramalar sonucunda gümrük kaçağı çok sayıda cinsel içerikli ürün ve çakmak ele geçirildi.

22.10.2019 15:16Çanakkale'de gümrük kaçağı ürünlere operasyon
Çanakkale'de polis tarafından bir şahsın evinde yapılan aramalar sonucunda gümrük kaçağı çok sayıda cinsel içerikli ürün ve çakmak ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Çan Cumhuriyet Savcılığının verdiği arama ve el koyma kararına istinaden A.Ö'nün aracında yapılan aramalar sonucu gümrük kaçağı olduğu anlaşılan 592 adet cinsel içerikli ürün ile 350 adet çakmağa el konuldu.

Şüpheli A.Ö. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Çanakkale, Polis, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:44 HDP TBMM Grup Toplantısı
15:42 Kocaeli hırsızlıktan aranırken yakalanan 4 kişi tutuklandı
15:42 Kars susuzlu şehit caner selimoğlu'nun naaşı baba ocağında-1
15:42 Lübnan protestolarında gürültüden korkan çocuğa şarkı söylediler
15:42 Norveç'te ambulans çalan silahlı kişi, yayaları ezdi
15:42 Rögar kapağı hırsızlığı güvenlik kamerasında
15:42 Büyükkılıç, Ankara'da temaslarda bulundu
22.10.2019 15:46:15