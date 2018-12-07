Çanakkale'de halk otobüsü alev alev yandı

Çanakkale
'de halk otobüsü alev alev yandıYangın sonrası çevrede bulunan bir marketin de camları kırıldı
ÇANAKKALE - Çanakkale'de özel halk otobüsü alev alev yandı. Yolcular can havliyle kendilerini dışarı atarken, otobüs kullanılmaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre olay, sabah saat 07.50 sıralarında Atatürk Caddesi
üzerinde meydana geldi. Ç7 hattında yolcu taşıyan Sabit Yaman idaresindeki 17 H 0088 plakalı SS 18 Nolu Şehir İçi Minibüsçüleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi özel halk otobüsünün bir anda motorundan dumanlar çıkmaya başladı. Şoför Yaman, otobüsü durağa çekip kapıları açtı. Yoğun dumanın kapladığı otobüsün içindeki yolcular kendilerini dışarıya attı. Daha sonra otobüste yangın çıktı. Olay yerine gelen Çanakkale Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğü ekipleri, yanan aracı kısa sürede söndürdü. Bölgede polis ekipleri çevre güvenliğini alarak, Atatürk Caddesi'ndeki yolu tek yönlü olarak trafiğe kapattı. Korku ve paniğe neden olan olayda ölen ya da yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı. Çıkan yangınla, otobüs kullanılmaz hale geldi.Otobüsün yanma anlarını vatandaşlar tarafından telefonla görüntülendi.Otobüsün yandığı sırada markette çalışarak olayı gören Nuran Özcan, " 07.50 sıraların birden otobüsten dumanlar çıkmaya başladı. Otobüstekiler birden indi. Daha sonra yanmaya başladı. Yangın çıktı. Marketin camları falan patlamaya başladı, çatladı. Bizde korktuk. İçeri dumanlar sardı. Otobüs kalabalıktı" dedi.
Çanakkale
07 Aralık 2018 Cuma 10:41