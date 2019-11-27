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Çanakkale'de havadan helikopterle trafik denetimi

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından helikopter ile havadan trafik denetimi yapıldı.

27.11.2019 15:37 | Son Güncelleme: 27.11.2019 15:41Çanakkale'de havadan helikopterle trafik denetimi
İl Komutanlığı tarafından helikopter ile havadan trafik denetimi yapıldı. Denetim sonucunda 7 araç trafikten men edildi.

Saat 12.00-13.00 arasında gerçekleştirilen faaliyet kapsamında "algılanan yakalanma riski duygusunun" sürekli ve üst sevyide tutulabilmesi için, sağ şeritte veya uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, kask takmama, tehlikeli şerit değiştirme/makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklama/park etme konularında havadan denetim yapıldı.

Denetim esnasında sürücülere emniyetli bir sürüş için mola vermenin önemi anlatıldı ve trafik kurallarına uymaları, yorgun ve uykusuz bir şekilde yolculuk yapmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca, denetim faaliyeti; Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı Kirazlı yol arama ve kontrol noktasında, Lapseki İlçe Jandarma Komutanlığı Umurbey il yolu yol arama ve kontrol noktasında ve Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı Kadırga köyü kavşağı yolu yol arama ve kontrol noktasında, eş zamanlı olarak yapıldı. Denetimde Jandarma Trafik Timleri ve Jandarma Asayiş Timleri müşterek olarak görevlendirildi.

Yapılan denetim sonucunda 174 araç sorgusu yapıldı ve 7 araç trafikten men edildi. 9 araç sürücüsü hakkında ise 4 bin 782 lira idari para cezası uygulandı. - ÇANAKKALE

Helikopter, Çanakkale, Jandarma, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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