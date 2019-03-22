Çanakkale'de Havadan Trafik Denetimi

ÇANAKKALE'de, jandarma ekiplerince, helikopterle havadan trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimde, 29 sürücüye, toplam 10 bin 436 TL'lik idari para cezası uygulandı. Çanakkale Jandarma
Komutanlığı ekiplerince merkeze bağlı Kirazlı
mevkisi ile Çan yolu Çekiçler köyü yol ayrımı, Ezine
Kestanbol Kaplıcaları yol ayrımı, Çan- Bayramiç
yolu Bayramiç ilçe girişi ve Ayvacık Kadırga Koyu
yol ayrımı noktalarında havadan trafik denetimi yapıldı. Denetimde, 5 kişilik jandarma trafik ve 5 kişilik jandarma asayiş timi de görev yaparken, Sikorsky S-70i tipi genel maksat helikopteri kullanıldı. Ekipler, sürücüleri güneşli havada emniyetli sürüş için güneş gözlüğü kullanmaları, emniyet kemeri ve kask takılmaları konusunda bilgilendirdi. Havadan gerçekleştirilen denetimde, 29 sürücüye, toplam 10 bin 436 TL'lik idari para cezası uygulandı.
- Çanakkale
Jandarma, Çanakkale, Güncel
Kaynak: DHA