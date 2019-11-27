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Çanakkale'de havadan trafik denetimi

ÇANAKKALE'de, jandarma ekiplerince helikopterle havadan gerçekleştirilen trafik denetiminde 9 araç sürücüsüne 4 bin 782 TL idari para cezası uygulandı.

27.11.2019 16:23 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:23Çanakkale'de havadan trafik denetimi

ÇANAKKALE'de, jandarma ekiplerince helikopterle havadan gerçekleştirilen trafik denetiminde 9 araç sürücüsüne 4 bin 782 TL idari para cezası uygulandı. 7 araç trafikten men edildi.

İl Komutanlığı ekiplerince Kirazlı yol kontrol noktası, Umurbey yol kontrol noktası, Kadırga Köyü Kavşağı yol kontrol noktasında, eş zamanlı olarak havadan trafik denetimi yapıldı. Denetim sırasında sorgulanan 174 araçtan 9'una 4 bin 782 TL idari para cezası uygulanırken, 7 araç trafikten men edildi.



Çanakkale, Jandarma, Güncel

Kaynak: DHA

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