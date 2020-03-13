Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Çanakkale'de hırsızlık: 1 tutuklama - Haberler

Çanakkale'de hırsızlık: 1 tutuklama

Çanakkale'de farklı iş yerlerinden hırsızlık yapan 2 kişi gözaltına alındı.

13.03.2020 16:03 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:03
Çanakkale'de hırsızlık: 1 tutuklama
Çanakkale 'de farklı iş yerlerinden hırsızlık yapan 2 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, eczaneden yeşil reçeteli ilaç, laptop ve bir miktar para çalan U.Ç adlı zanlı daha sonra arkadaşı H.G ile bir kahvehaneye girerek 2 bin TL değerinde televizyon çaldı. Yapılan ihbarlar doğrultusunda çalışma başlatan Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek U.Ç ile H.G. adlı şahısları yakaladı. Emniyette ifadeleri alınan zanlılardan H.G. savcılık kararıyla serbest bırakılırken, U.Ç. ise her iki dosyadan da tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Etiketler : Çanakkale, 3. Sayfa

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı Haberler
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Ece Erken'in arabasını parçaladığı sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu sessizliğini bozdu Haberler
Ece Erken'in arabasını parçaladığı sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu sessizliğini bozdu
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu Haberler
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
Son Dakika: Benzine 51 kuruş indirim geldi Haberler
Son Dakika: Benzine 51 kuruş indirim geldi
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı Haberler
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı Haberler
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
Türkiye'deki ilk pozitif vaka sonrası koronavirüs test kriterleri değişti: Daha çok kişiye uygulanacak Haberler
Türkiye'deki ilk pozitif vaka sonrası koronavirüs test kriterleri değişti: Daha çok kişiye uygulanacak