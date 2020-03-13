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Çanakkale'de hırsızlık: 1 tutuklama

Çanakkale'de hırsızlık: 1 tutuklama Çanakkale'de farklı iş yerlerinden hırsızlık yapan iki kişi gözaltına alındı.

13.03.2020 17:16 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:19
Çanakkale 'de hırsızlık: 1 tutuklama
ÇANAKKALE - Çanakkale'de farklı iş yerlerinden hırsızlık yapan iki kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, eczaneden yeşil reçeteli ilaç, laptop ve bir miktar para çalan U.Ç adlı zanlı daha sonra arkadaşı H.G ile bir kahvehaneye girerek 2 bin TL değerinde televizyon çaldı. Yapılan ihbarlar doğrultusunda çalışma başlatan Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek U.Ç ile H.G. adlı şahısları yakaladı. Emniyette ifadeleri alınan zanlılardan H.G. savcılık kararıyla serbest bırakılırken, U.Ç. ise her iki dosyadan da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çanakkale'de hırsızlık: 1 tutuklama

Kaynak: İHA

Etiketler : Çanakkale, 3. Sayfa

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