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Çanakkale'de hırsızlık şüphesi 4 kişi yakalandı

Çanakkale'de hırsızlık şüphesi 4 kişi yakalandıÇanakkale'de 7 ayrı işyerinden hırsızlık yapıp, 3 motosikleti çalan 4 şüpheli, polis tarafından yakalandı.

10.12.2019 18:34 | Son Güncelleme: 10.12.2019 18:35
'de hırsızlık şüphesi 4 kişi yakalandı
Çanakkale'de 7 ayrı işyerinden hırsızlık yapıp, 3 motosikleti çalan 4 şüpheli, polis tarafından yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, işyerlerinden hırsızlık yapan ve farklı yerlerden 3 motosikleti çalan şüphelilerin M.A.,Y.B.,O.Ö.,O.A. ile B.K. olduğunu belirledi. düzenlediği operasyonla M.A., Y.B., O.Ö. ve B.K. isimli şüphelileri yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edilirken, polis, O.A.'yı arıyor.
Çanakkale'de hırsızlık şüphesi 4 kişi yakalandı

Çanakkale, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


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