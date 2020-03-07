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Çanakkale'de iş yeri yangını hasara neden oldu

Çanakkale'de bir iş yerinde çıkan yangın, 2 iş yeri ile 2 metruk bina ve 2 apartmanda hasara yol açtı.

07.03.2020 17:44 | Son Güncelleme: 07.03.2020 18:36Çanakkale'de iş yeri yangını hasara neden oldu
'de bir iş yerinde çıkan yangın, 2 iş yeri ile 2 metruk bina ve 2 apartmanda hasara yol açtı.
Kemalpaşa Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan bir kafede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikte bulunan 2 boş iş yeri ile 2 metruk bina ve 2 apartmana sıçradı.
Çevredekilerin vermesi üzerine gelen Çanakkale Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kemalpaşa Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı, Çanakkale, Güncel

Kaynak: AA

7.03.2020 19:11:13