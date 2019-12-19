Haberler » 3. Sayfa » Çanakkale'de iş yerinde çıkan yangın 2 saatlik çalışma sonucu söndürüldü - Haberler

Çanakkale'de iş yerinde çıkan yangın 2 saatlik çalışma sonucu söndürüldü

Çanakkale'de bir iş yerinde çıkan yangın 2 saatte söndürülebildiOlay, sabah 06.00 saatlerinde Yalı Caddesi üzerinde bulunan bir halı satış mağazasında elektrik kontağından çıktı.

19.12.2019 09:18 | Son Güncelleme: 19.12.2019 09:23Çanakkale'de iş yerinde çıkan yangın 2 saatlik çalışma sonucu söndürüldü
'de bir iş yerinde çıkan yangın 2 saatte söndürülebildi

Olay, sabah 06.00 saatlerinde Yalı Caddesi üzerinde bulunan bir halı satış mağazasında elektrik kontağından çıktı. İş yerinden çıkan dumanlar ve küçük çaplı alevleri gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler tel kepenkli ve kilitli olan iş yerinin sahibine ulaşmaya çalışırken, iki araç ve 10 personelin yaklaşık 2 saat süren çabası ile yangın, bitişik olan diğer iş yerlerine sirayet etmeden söndürüldü.

Yangında yaralı ve can kaybı olmazken, iş yeri kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ve polis ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Sabah, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

09:42 Temsilciler Meclisi Trump'ı azletti, nihai kararı Senato verecek: Şimdi ne olacak? - Haberler
09:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi'nin açılış törenine katıldı - Haberler
09:38 Kayıp iki dağcının cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan alındı - Haberler
09:37 Efeler'de hurdacılar sitesinde yangın - Haberler
09:36 ABD, Rusya'ya yaptırımları genişletiyor - Haberler
09:25 50 yaşındaki kadın 14. tüp bebek denemesinde üçüzlerini kucağına aldı - Haberler
09:25 Drift yapan sürücüye 5 bin lira ceza verildi, ehliyetine el konuldu - Haberler
09:07 Gülhanım'ın katil zanlısı eski eşine, 'iyi hal'siz ağırlaştırılmış müebbet - Haberler
08:34 Bir haftada eşini kanserden kaybetti, evi yandı, 78 yaşında yarı felç sokakta kaldı - Haberler
07:33 ABD Başkanı Trump'la ilgili görevi kötüye kullanma suçlaması kabul edildi - Haberler
19.12.2019 09:46:15