Haberler » Güncel » Çanakkale'de işçi minibüsü vince çarptı 15 yaralı - Haber

Çanakkale'de işçi minibüsü vince çarptı 15 yaralı

Çanakkale'de işçi minibüsü vince çarptı 15 yaralıÇanakale'de, işçileri taşıyan minibüs, önündeki vince çarptı.

16.12.2019 09:53 | Son Güncelleme: 16.12.2019 09:55
'de işçi minibüsü vince çarptı 15 yaralı
Çanakale'de, işçileri taşıyan minibüs, önündeki vince çarptı. Kazada, minibüste bulunan 15 işçi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Çanakkale- İzmir Karayolunun 17'nci kilometresinde meydana geldi. Biga ilçesinden aldığı işçileri, merkeze bağlı Kumkale köyüne götüren Hasan Demirel yönetimindeki 17 KL 018 plakalı minibüs, Güzelyalı köyü yakınlarında önündeki Kurtuluş Yılmaz'ın kullandığı 34 09 3356 plakalı vince çarptı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, jandarma, 112 Acil Servis ve kaza kırım ekipleri sevk edildi. Kazada, minibüsün ön kısmı hurdaya dönerken, içerisindeki 15 işçi yaralandı.
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
Çanakkale'de işçi minibüsü vince çarptı 15 yaralı

Çanakkale, İşçi, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

11:10 Van'da uyuşturucu ve madde bağımlılığı semineri - Haber
11:10 Irak'ta Şii lider Sadr siyasetten çekiliyor mu? - Haber
11:09 Büyükşehir Belediyesi'nden iki istasyona iki üstgeçit - Haber
11:08 Şikayetçi olduğu eşiyle "tektaş yüzük" karşılığında uzlaştı - Haber
11:03 Başkan Orhan, genç kürsüde - Haber
10:50 Tarladan ürün aldı, parasını sulama borusuna sıkıştırıp gitti - Haber
10:20 Şırnak'ta 1986 rakımlı bölgede Mehmetçik'i paratonerler koruyor - Haber
09:58 İstanbul'da Alevi ailelere çirkin saldırı - Haber
09:38 Kaputaj Plajı'nda yağmur sonrası oluşan deniz manzarası vatandaşları hayran bıraktı - Haber
09:21 Boyu 1.65'ten kısa olan yolculara Emniyet'ten uyarı geldi - Haber
16.12.2019 11:11:44