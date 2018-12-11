Çanakkale'de İşçileri Taşıyan Minibüs ile Tırın Çarpışması

Çanakkale
'nin Biga
ilçesinde, işçileri taşıyan minibüse tırın çarpması sonucu hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi toprağa verildi.
Çan ilçesinden Biga'ya kömür taşıyan İbrahim Orhan idaresindeki 16 BM
893 plakalı tırın, Yeniceköy
mevkisinde, dün işçileri taşıyan Mustafa Bircan
'ın kullandığı 17 KK 111 plakalı minibüse arkadan çarpması sonucu yaşamını yitiren Fikriye Gergin, Pakize Keçeci, Caner Bucak
ve Hatice
Gökhan için cenaze töreni düzenlendi.
Gökhan, Yenice ilçesine bağlı Kalkım
beldesinde, Gergin, Keçeci ve Bucak ise Biga'nın Yeniceköy köyünde toprağa verildi.
Yaralılardan Sevil Atik ve Gülşen Şeker'in, Mehmet Akif Ersoy
Çanakkale Devlet Hastanesinde, minibüs sürücüsü Mustafa Bircan'ın, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
(ÇOMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde, tır sürücüsü İbrahim Orhan'ın ise Biga Devlet Hastanesinde tedavileri sürüyor.
Tedavileri tamamlanan diğer yaralılar taburcu edildi.
Çan'dan Biga'ya kömür taşıyan İbrahim Orhan idaresindeki 16 BM 893 plakalı tır, dün Yeniceköy mevkisinde fabrika işçilerinin bulunduğu Mustafa Bircan'ın kullandığı 17 KK 111 plakalı minibüse arkadan çarpmış, kazada 4 kişi yaşamını yitirmiş, 16 kişi yaralanmıştı.
Mustafa Bircan,Biga,Çanakkale
11 Aralık 2018 Salı 14:44