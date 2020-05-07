Haber, Son Dakika, Haberler

Çanakkale'de jandarmadan helikopterle trafik denetimi

Çanakkale'de jandarma ekipleri tarafından helikopterle trafik denetimi yapıldı.

Çanakkale'de jandarmadan helikopterle trafik denetimi
07.05.2020 09:54 | Son Güncelleme: 07.05.2020 10:00
Çanakkale'de jandarma ekipleri tarafından helikopterle trafik denetimi yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığı görevlileri, trafik düzeni ve güvenliği bakımından kara yollarını kullananların kurallara uymaları yönündeki farkındalığı artırmak amacıyla kutlanan "Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası" etkinlikleri kapsamında havadan denetim gerçekleştirildi.
Çalışmalarda, sağ şeritte veya uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, kask takmama, tehlikeli şerit değiştirme, makas atma, hatalı sollama, yakın takip, kara yolunda zorunlu haller dışında duraklama, park etme konuları değerlendirildi.
Uygulamalarda sürücülere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zorunlu haller olmadığı müddetçe evde kalmanın önemi anlatılıp trafik kurallarına uymaları, yorgun ve uykusuz bir şekilde yolculuk yapmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu.
Sorgulanan 214 araçtan 6'sı trafikten menedildi, 10 sürücüye toplam 3 bin 972 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Trafik Haftası, Çanakkale, Jandarma, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Milyarder Rus iş insanı Dmitriy Bosov intihar etti Haberler
Milyarder Rus iş insanı Dmitriy Bosov intihar etti
Son Dakika: Dolar 7,24’ün üzerine çıkarak tarihi rekor kırdı Haberler
Son Dakika: Dolar 7,24'ün üzerine çıkarak tarihi rekor kırdı
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor Haberler
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor
En sevdiği futbolcuları açıklayan Aycan’a Sercan’ın verdiği tepki, yarışmacıları güldürdü Haberler
En sevdiği futbolcuları açıklayan Aycan'a Sercan'ın verdiği tepki, yarışmacıları güldürdü
Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran Haberler
Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran
Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi: Tottenham ve Napoli Vedat Muriqi için teklif yaptı Haberler
Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi: Tottenham ve Napoli Vedat Muriqi için teklif yaptı
Dünyaca ünlü boksör Mike Tyson, Cenk Tosun’un forma giydiği Everton’a sponsor olmak istiyor Haberler
Dünyaca ünlü boksör Mike Tyson, Cenk Tosun'un forma giydiği Everton'a sponsor olmak istiyor
Hakkarili gençler, Türkiye’nin en zehirli yılanı koca engerekle oynayıp doğaya saldılar Haberler
Hakkarili gençler, Türkiye'nin en zehirli yılanı koca engerekle oynayıp doğaya saldılar
Haberler››Güncel››Çanakkale'de jandarmadan helikopterle trafik denetimi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:04: Türkiye gündemine oturmuştu: O dereyle ilgili flaş başvuru - Haber 11:04: Uludağ'daki hayvanlar "aç kalmasın" diye öyle engelleri aşıyor ki - Haber 11:04: Askeri nakliye ve tanker uçakları Kayseri'de göreve hazırlanıyor - Haber 11:04: Yurtlarda karantinada tutulan vatandaşlar Türkiye'ye minnettar - Haber 11:03: Güroymak'ta Trafik Haftası etkinlikleri - Haber 10:06: Salgına rağmen dışarı çıkan vatandaşın ilginç bahanesi: Trabzonluyum, darlandım - Haber 09:59: Türkiye'de koronavirüsten vefatlar içinde huzurevinde kalanların oranı yüzde 4 - Haber 09:36: Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum - Magazin 08:35: İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor - Haberler