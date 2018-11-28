Çanakkale'de Kaçak Avcılıkla Mücadele

Çanakkale
'nin Gelibolu
ilçesinde, kaçak midye ve deniz patlıcanı avlayan 4 kişiye toplam 5 bin 288 lira idari para cezası verildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı koordinasyonu ile su ürünleri denetimleri yapıldı.
Denetimlerde, kaçak avlanan 2 bin 500 kilogram midye ile 400 kilogram deniz patlıcanı ele geçirildi.
Midyeler ve deniz patlıcanları, canlı olmaları dolayısıyla tekrar denize bırakılırken, 4 kişiye toplam 5 bin 288 lira idari para cezası uygulandı.
Gelibolu,Çanakkale
28 Kasım 2018 Çarşamba 15:41