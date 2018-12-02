Çanakkale'de Kaçak İçki Operasyonu

Çanakkale
'nin Eceabat
ilçesinde düzenlenen operasyonda, kaçak üretilmiş 702 litre şarap, 133 litre votka, 7 litre rakı ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Eceabat ilçe merkezi ile Bigalı köyündeki adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonlarda kaçak üretilmiş toplam 702 litre şarap, 133 litre votka ve 7 litre rakı ele geçirildi.
Kaçak içkiler imha edilirken, olayla ilgisi bulunan kişiler ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Eceabat,Çanakkale
02 Aralık 2018 Pazar 13:37