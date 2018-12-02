Çanakkale'de Kaçak İçki Operasyonu

02 Aralık 2018 Pazar 14:08



02 Aralık 2018 Pazar 14:08

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde düzenlenen operasyonda, kaçak üretilmiş 702 litre şarap, 133 litre votka, 7 litre rakı ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Eceabat ilçe merkezi ile Bigalı köyündeki adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda her iki adreste kaçak üretilmiş halde toplam 702 litre şarap, 133 litre votka ve 7 litre rakı ele geçirildi.Kaçak içkiler imha edilirken, olayla ilgisi bulunan kişiler ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE