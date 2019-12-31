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Çanakkale'de kaçak içki operasyonu

Çanakkale'de, 2 ton kaçak içki ele geçirilen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

31.12.2019 17:08 | Son Güncelleme: 31.12.2019 17:08 Çanakkale'de kaçak içki operasyonu
'de, 2 ton kaçak içki ele geçirilen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lapseki ve Biga ilçelerinde yeni yıl öncesi sahte içki üreten kişilere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, yurt dışından gümrük mühürlü tırlarla kaçak olarak getirilen 2 ton şarap, 14,5 litre alkol, markasız ve seri numarasız iki sigaramatik, tıpa, üzüm sıkma ve posa makineleri, 664 kapüşon, 13 damıtma aparatı, 3 alkol test kiti, 47 şişe, 20 adet 19 litrelik bidon, 30 adet 5 litrelik bidon, 17 adet 220 litrelik varil ve 3 adet damıtma hortumu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar O.Ö, Y.H, C.T. ve H.A, jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Çanakkale, Güncel

Kaynak: AA

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