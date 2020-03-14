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Çanakkale'de kaçak içki operasyonu

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

14.03.2020 11:00 | Son Güncelleme: 14.03.2020 11:00
Çanakkale'de kaçak içki operasyonu
Çanakkale 'nin Ezine ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, 5607 sayılı "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri ilçe merkezinde bir kafeye operasyon düzenledi.

Operasyonda 25 şişe kaçak içki ele geçirilirken, işyeri sahipleri G.K. ve F.D.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler : Çanakkale, Ezine, Güncel

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