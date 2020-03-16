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Çanakkale'de kaçak içki operasyonu

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir iş yerine düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak içki ele geçirildi.

16.03.2020 17:08 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:08
Çanakkale'de kaçak içki operasyonu

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir iş yerine düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak içki ele geçirildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ezine'de F.D.K. ve G.K'ye ait işletmeye operasyon düzenlendi. Operasyonda iş yerinde yapılan aramalarda toplam 25 litre kaçak içki ele geçirildi.İşletme sahipleri F.D.K. ve G.K., ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Çanakkale, Ezine, Güncel

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