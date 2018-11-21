Çanakkale'de Kaçak Kazı Operasyonu

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde iş makinesiyle kaçak kazı yapan 2 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bayramiç ilçesine bağlı Yeşilköy köyü Kocakır mevkisinde kazak kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye operasyon düzenledi.
Operasyonda A.R.C ve U.H'yi suçüstü yakalayan ekipler şüphelilerle birlikte, 1 paletli kepçe, 1 dedektör, 2 kürek ve 1 kazma ele geçirdi.
Malzemelere el konurken, gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Jandarma,Bayramiç,Çanakkale
21 Kasım 2018 Çarşamba 11:38