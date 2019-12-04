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Çanakkale'de kaçak kazı yapan 3 kişi, suçüstü yakalandı

ÇANAKKALE'de kaçak kazı yaptığı belirlenen 3 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

04.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:10Çanakkale'de kaçak kazı yapan 3 kişi, suçüstü yakalandı

ÇANAKKALE'de kaçak kazı yaptığı belirlenen 3 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

İl Komutanlığı ekipleri, ilçesine bağlı Havdan köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, S.D., Y.K. ve G.D.'yi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Şüphelilerin 1,5 x 1,5 metre çapındaki bir alanı, 3 metre derinliğinde kazdığı belirlendi. Şüphelilerle birlikte ele geçirilen 2 kazma, 4 kürek, 1 balta, 1 kova, 1 makara, 1 demir merdiven ve 5 metre uzunluğunda urgana el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.



Jandarma, Biga, Güncel

Kaynak: DHA

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