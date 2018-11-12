12 Kasım 2018 Pazartesi 12:48



12 Kasım 2018 Pazartesi 12:48

Çanakkale'de kaçak su ürünleri operasyonu...1 ton deniz patlıcanı, 1 ton aynalı sazan ve 10 ton midyeye el konulduÇANAKKALE - Çanakkale'de Eceabat ilçesinde kaçak olarak avlanılan 1 ton deniz patlıcanı, 1 ton aynalı sazan ve 10 ton midyeye el konulurken, 4 araca 10 bin 560 TL idari para cezası kesildi. Çanakkale Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçak olarak avlanılan su ürünlerine yönelik denetimleri devam ediyor. Gece yarısı Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ve jandarma ekipleri Kilitbahir'de yaptığı denetimlerde, durdurdukları 4 araçta avcılığı 1 ton deniz patlıcanı, boy yasağına uymayan 1 ton aynalı sazan ve 10 ton midyeye el konuldu. 4 araca 10 bin 560 TL idari para cezası kesildi.Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü'ne getirilen kaçak midye, deniz patlıcanlarının imha edileceği ifade edilirken, Milli Emlak Müdürlüğüne teslim edilecek olan sazanlarsa balık halinde satışı yapılacak.Tarım ve Orman İl Müdürü Erdem Karadağ, "Bu gece su ürünleri kontrol ve denetim işlemleri sırasında ilgili arkadaşlarımız jandarmamız ile birlikte kaçak 4 araçta kaçak yollarla elde edilmiş su ürünlerini el koydu. İlgili kişilere ve 4 araca 10 bin 560 TL'lik bir idari para cezası kesildi. Bu yakalanan deniz patlıcanlarının bir kısmı canlı ürünlerdi. Canlı olanları anında denize döküldü. Diğer donmuş olarak yakalananları ise imha edeceğiz" şeklinde konuştu.Denizlerin akciğeri olarak bilinen deniz patlıcanlarının her birinin yılda 150 ton kumu temizlediği belirtiliyor. Uzak doğuda afrodizyak etkisinin olduğuna inanılan, besin değeri açısından da zengin bir su ürünü olduğu bilinen deniz patlıcanı, kozmetik ve sabun sanayinde de kullanılıyor. Ayrıca eklem iltihapları ile AIDS hastalığının tedavisinde de ilaç olarak kullanılıyor. Sığ sularda yaşayan deniz patlıcanları, Türkiye'de ise daha çok olta yemi olarak değerlendiriliyor.