Çanakkale'de kaçakçılık operasyonu

Çanakkale
'de bir iş yerinde kaçak ürünler ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, yasa dışı alkol üretim ve satışı yaptığı öne sürülen G.Ö'nün iş yerine operasyon düzenledi.
İş yerinde yapılan aramalarda, 60 şişe alkollü içki, bunların yapımında kullanılan alkol ekstratı, 212 gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün, 550 litre etil alkol sulundu.
Gözaltına alınan şüpheliler G.Ö. ve O.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Emniyet Müdürlüğü
, Çanakkale
, Güncel
Kaynak: AA