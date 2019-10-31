Haberler » Güncel » Çanakkale'de kamyonla ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Çanakkale'de kamyonla ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde kamyonun hafif ticari araçla çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

31.10.2019 20:10Çanakkale'de kamyonla ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde kamyonun hafif ticari araçla çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İsmail Erdem yönetimindeki 17 ABA 741 plakalı hafriyat kamyonu, Bayramiç- Evciler kara yolunun Mollahasanlar köyü mevkisinde karşı istikametten gelen Hüseyin Çevirgen (45) idaresindeki 17 TC 573 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle kamyon ve önünde sürüklediği ticari araç dere yatağına yuvarlandı.
Kazada yaralanan sürücü Hüseyin ile eşi Ünzile Çevirgen (41), çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bayramiç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

İsmail Erdem, Çanakkale, Bayramiç, Evciler, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:44 Suriye Anayasa Komitesi görüşmeleri sürüyor
21:43 THY 3. Uluslararası Skylife Fotoğraf Yarışması ödül töreni - Bakan Selçuk
21:42 Burdur-üvey kızına cinsel istismar sanığından iftira iddiası
21:42 Erdoğan gerekirse tel abyad ile rasulayn arasında mülteci şehri kuracağız
21:40 THY Skylife Fotoğraf Yarışması ödül töreni
21:39 THY 3. Uluslararası Skylife Fotoğraf Yarışması ödül töreni - İlker Aycı
21:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mülteci şehri açıklaması: Gerekirse biz kurarız, Adnan Polat'ın da hayır için kapısını çalarız
31.10.2019 21:44:33