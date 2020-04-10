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Çanakkale'de karantina altındaki erler birliklerine gönderildi

ÇANAKKALE'de, 116. Jandarma Eğitim Komutanlığı'nda vatani görevini yapacak olan 120 er, Gençlik ve Spor Bakanlığı Eceabat Gençlik Konuk Evi'ndeki 14 günlük karantina sürelerini tamamlayıp, birliklerine gönderildi.

10.04.2020 17:04 | Son Güncelleme: 10.04.2020 17:04
Çanakkale'de karantina altındaki erler birliklerine gönderildi

ÇANAKKALE'de, 116. Jandarma Eğitim Komutanlığı'nda vatani görevini yapacak olan 120 er, Gençlik ve Spor Bakanlığı Eceabat Gençlik Konuk Evi'ndeki 14 günlük karantina sürelerini tamamlayıp, birliklerine gönderildi.

Sağlık Bakanlığı'nca alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında, vatani görevini yapacak olanlar, 14 günlük karantinanın ardından birliklere alınıyor. 116. Jandarma Eğitim Komutanlığı'nda silah altına alınacak olan 120 jandarma er de Gençlik ve Spor Bakanlığı Eceabat Gençlik Konuk Evi'ndeki 14 günlük karantina sürelerini tamamladı. Erler, yapılan kontrollerin ardından birliklerine gönderildi.

Erlerin karantina boyunca günde 2 kez ateşleri ölçülerek, sağlık kontrollerinden geçirildiği öğrenildi.

Vali Orhan Tavlı, "Valiliğimizce koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerinin uygulamalarını yerinde yakından takip ediyor ve ihtiyaç duyulan ve gerekli olan tedbirleri süratle hayata geçirmeyi sürdürüyoruz. Bizlere emanet edilen gençlerimizin vatani görevini tamamlayıp sağlıklı bir şekilde ailelerine kavuşmasını temenni ediyorum" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Sağlık Bakanlığı, Jandarma, Eceabat, Güncel
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