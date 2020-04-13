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Çanakkale'de karantinada bulunan 200 kişiden 150 tanesi tahliye edildi

Çanakkale'de, korona virüs tedbirleri kapsamında Kredi ve Yurtlar Kurumu Çanakkale Kız Öğrenci Yurdu'nda karantinada bulunan 200 kişiden 150 tanesi bugün tahliye edildi.

13.04.2020 10:35 | Son Güncelleme: 13.04.2020 10:36
Çanakkale'de karantinada bulunan 200 kişiden 150 tanesi tahliye edildi
Çanakkale 'de, korona virüs tedbirleri kapsamında Kredi ve Yurtlar Kurumu Çanakkale Kız Öğrenci Yurdu'nda karantinada bulunan 200 kişiden 150 tanesi bugün tahliye edildi.

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan korona virüs nedeniyle birçok önlem alınmaya devam ediyor. 29 Mart tarihinde Katar Dohan'dan İstanbul Havaalanına Gelen 42 kişi karayolu ile Çanakkale'ye getirilip, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesinde bulunan Çanakkale Kız Yurduna yerleştirildi. Aynı gece Belarus'tan 27 kişi ve Kazakistan'dan 75 kişi İstanbul Havaalanına gelip, oradan karayolu ile Çanakkale'ye getirilerek yurtta kalmaya başlamıştı.

14 günlük karantina süreci tamamlanan Türk vatandaşlar, bugün farklı otobüslerle memleketlerine gönderildi.

Öte yandan,03 Nisan tarihinde Katar Doha'dan İstanbul Havaalanına gelen ve aynı yurtta kalan 44 kişilik grubun karantina süreci devam ediyor. Bu grubun da 17 Nisan Cuma günü tahliye edilmesi bekleniyor.

Toplam 200 Türk vatandaşının karantinada bulunduğu Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan vatandaşlar, çok iyi bakıldıklarını belirterek, devlet yetkililerine teşekkür ettiler. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Etiketler: Çanakkale, İstanbul, Güncel
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