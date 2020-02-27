Haberler » Güncel » Çanakkale'de karaya oturan feribot 5,5 saat sonra kurtarıldı - Haber

Çanakkale'de karaya oturan feribot 5,5 saat sonra kurtarıldı

Çanakkale'de lodos fırtınası sebebiyle karaya oturan feribot, 5,5 saatlik bir bekleyişin ardından römorkör tarafından halatla çekilerek kurtarıldı.

27.02.2020 18:55 | Son Güncelleme: 27.02.2020 18:55Çanakkale'de karaya oturan feribot 5,5 saat sonra kurtarıldı
'de lodos fırtınası sebebiyle karaya oturan feribot, 5,5 saatlik bir bekleyişin ardından römorkör tarafından halatla çekilerek kurtarıldı.
Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. İskelesi'nden 'ya hareket eden Aydın Kaptan 2 isimli feribot, iskeleden ayrıldıktan kısa süre sonra, kuvvetli akıntı sebebiyle denizde oluşan kum adasına saplandı. Yaşanan durum üzerine Lapseki limanından hareket eden Kıyı Emniyeti ekipleri bölgeye intikal etti. Feribotun içinde toplam 8 kamyon ve tır, 2 otomobil ve toplam 30 yolcunun bulunduğu öğrenildi.
4,5 saat boyunca süren bekleyiş sonrası feribottan 4 kişi Kıyı Emniyeti ekiplerinin çalışması ile tahliye edildi ve Lapseki Balıkçı Barınağı'na getirildi. Diğer yolcular ise araçlarının içeride olması sebebiyle yardım talebinde bulunmadı. 4 kişinin tahliyesinden yaklaşık 1 saat sonra karaya oturan feribot, Arap Kamil isimli römorkör tarafından halatla çekilerek kurtarıldı. Çardak İskelesine yanaşan feribottan geriye kalan 26 yolcu da sağ salim şekilde tahliye edildi.
(İHA)

Ege Denizi, Çanakkale, Gelibolu, Çardak, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:36  Düşündüren sözler! Anlamlı sözler neler? Düşündüren, anlamlı ve felsefi sözler nelerdir?
15:19  Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın nereli ve kaç yaşında? Şirin Payzın ne iş yapıyor?
14:14  Afrika örgüsü nedir? Afrika örgüsü saç nasıl yapılır? Afrika örgüsü fiyatları ne kadar?
14:11  Şaibe nasıl yazılır? TDK'ya göre şaibe mi, şayibe mi? Şaibe ne demek?
13:46  Çaycı Hüseyin Alparslan Özmol kimdir? Alparslan Özmol kaç yaşında, nereli?
27.02.2020 19:23:25