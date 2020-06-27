Çanakkale'de karaya oturan tanker Kıyı Emniyeti'nce kurtarıldı

Çanakkale'de karaya oturan tanker Kıyı Emniyeti'nce kurtarıldıÇANAKKALE'nin Kepez beldesi açıklarında, karaya oturan 'Kolin-2' isimli yağ tankeri, Kıyı Emniyeti'nce bulunduğu yerden çıkarıldı.

27.06.2020 14:54 | Son Güncelleme: 27.06.2020 16:00
Çanakkale'de karaya oturan tanker Kıyı Emniyeti'nce kurtarıldı
ÇANAKKALE'nin Kepez beldesi açıklarında, karaya oturan 'Kolin-2' isimli yağ tankeri, Kıyı Emniyeti'nce bulunduğu yerden çıkarıldı.
'Kolin-2' isimli 77 metre uzunluğunda ve 993 groston ağırlığındaki Türk bayraklı yağ tankeri, Kepez açıklarında karaya oturdu. Gemi kaptanı durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne (VTS) bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-6' ve 'Türkeli' römorkörleriyle bölgeye giden ekipler, gemiyi bulunduğu yerden çıkardı.
'Kolin-2' isimli gemi daha sonra gerekli kontrollerin tamamlanması için Kepez Limanı'na yanaştırıldı. Çanakkale’de karaya oturan tanker Kıyı Emniyeti’nce kurtarıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Çanakkale, Kepez, Güncel, Haber

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