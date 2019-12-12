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Çanakkale'de kasım ayında 10 bin 420 kişi hava yolunu kullandı

Çanakkale'de kasım ayında 10 bin 420 kişinin hava yolunu tercih ettiği bildirildi.

12.12.2019 12:00 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:00Çanakkale'de kasım ayında 10 bin 420 kişi hava yolunu kullandı
'de kasım ayında 10 bin 420 kişinin hava yolunu tercih ettiği bildirildi.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünce açıklanan 2019 Kasım Ayı Havalimanı İstatistikleri'ne göre, kasım ayında Çanakkale Havalimanı iç hat yolcu trafiği 10 bin 420 oldu.
Havalimanına iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 348, kargo, posta, bagaj yük trafiği ise 70 ton olarak kayıtlara geçti.
Yılın 11 ayında hizmet verilen yolcu sayısı 124 bin 144, uçak trafiği 5 bin 626, yük trafiği ise 926 ton olarak gerçekleşti.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Çanakkale Havalimanı, Çanakkale, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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