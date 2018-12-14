Çanakkale'de Kayıp Zihinsel Engelli Kişi Ölü Bulundu

Çanakkale
'nin Biga
ilçesinde, kaybolan 66 yaşındaki zihinsel engelli kişi, ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, 9 Aralık
'ta ilçeye bağlı Çeşmealtı köyünde kaybolan zihinsel engelli Ahmet Çapraz (66) için arama kurtarma çalışması başlatıldı. AFAD
ve jandarma ekipleri, 5 gün aralıksız sürdürülen çalışmaların ardından köyün yakınındaki dere yatağında Çapraz'ın cesedini buldu.
Ceset, cumhuriyet savcının incelemesinin ardından Biga Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
Biga,Çanakkale
14 Aralık 2018 Cuma 15:05