14 Aralık 2018, 15:05
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Çanakkale'de Kayıp Zihinsel Engelli Kişi Ölü Bulundu

Çanakkale

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, kaybolan 66 yaşındaki zihinsel engelli kişi, ölü bulundu.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, kaybolan 66 yaşındaki zihinsel engelli kişi, ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, 9 Aralık'ta ilçeye bağlı Çeşmealtı köyünde kaybolan zihinsel engelli Ahmet Çapraz (66) için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

AFAD ve jandarma ekipleri, 5 gün aralıksız sürdürülen çalışmaların ardından köyün yakınındaki dere yatağında Çapraz'ın cesedini buldu.

Ceset, cumhuriyet savcının incelemesinin ardından Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Biga,Çanakkale
14 Aralık 2018 Cuma 15:05