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Çanakkale'de kayıp zihinsel engelliyi "Roka" buldu

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, bir süredir kendisinden haber alınamayan kayıp şahısa, İl Jandarma Komutanlığına ait iz ve koku takip köpeği "Roka" ile ulaşıldı.

02.08.2019 12:23 Çanakkale'de kayıp zihinsel engelliyi
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, bir süredir kendisinden haber alınamayan kayıp şahısa, İl Jandarma Komutanlığına ait iz ve koku takip köpeği "Roka" ile ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, Ezine ilçesine bağlı Çetmi köyünde ikamet eden ve bir süredir kayıp olan zihinsel engelli Sezgin Battal, ailesinin tüm aramalarına rağmen bulunamadı.
Battal'ın kız kardeşi Elif Özer jandarmaya giderek kardeşinin kayıp olduğunu bildirdi.
İhbar üzerine harekete geçen ekipler iz ve koku takip köpeği "Roka" ile çalışma yaptı.
Sezgin Battal, kaybolduğu alandan 2 kilometre uzaklıkta sağ olarak bulundu.
Tedbir amaçlı Ezine Devlet Hastanesine sevk edilen Battal, daha sonra ailesine teslim edildi.

Çanakkale, Jandarma, Ezine, Güncel

Kaynak: AA

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