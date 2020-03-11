Çanakkale'de kazalarda 263 kişi yaralandı
Çanakkale'de yılın ilk 2 ayında yaşanan trafik kazalarının bilançosu açıklandı.
11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:04
Çanakkale'de yılın ilk 2 ayında yaşanan trafik kazalarının bilançosu açıklandı.
Yapılan tüm ikaz ve denetimlere rağmen kural tanımaz sürücüler, ocak söndürmeye devam ediyor. Yeni yılın ilk 2 aylık döneminde Türkiye genelinde 255 kişi hayatını kaybetti. Çanakkale'deki kazalarda ise 1 kişi hayatını kaybetti, 263 kişi yaralandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı,Şubat ayına dair kaza bilançosunu açıkladı. Çanakkale'de geçtiğimiz Şubat ayında 85 yaralamalı ve 1 ölümlü kaza meydana geldi. Kazalarda 119 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılırken 1 kişi hayatını kaybetti. Şehirde yılın ilk 2 aylık döneminde ise 186 yaralamalı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda toplamda 1 kişi hayatını kaybetti, 263 kişi de yaralandı.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü, trafik kazası verilere maddi hasarlı trafik kazalarının dahil olmadığını duyurdu. Kentte, yeni yılın ilk 2 aylık döneminde Trafik Denetleme Şubesi'nin yaptığı denetimlerde ise alkollü araç kullanan yüzlerce kişi hakkında yasal işlem yapıldı. - ÇANAKKALE
Yapılan tüm ikaz ve denetimlere rağmen kural tanımaz sürücüler, ocak söndürmeye devam ediyor. Yeni yılın ilk 2 aylık döneminde Türkiye genelinde 255 kişi hayatını kaybetti. Çanakkale'deki kazalarda ise 1 kişi hayatını kaybetti, 263 kişi yaralandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı,Şubat ayına dair kaza bilançosunu açıkladı. Çanakkale'de geçtiğimiz Şubat ayında 85 yaralamalı ve 1 ölümlü kaza meydana geldi. Kazalarda 119 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılırken 1 kişi hayatını kaybetti. Şehirde yılın ilk 2 aylık döneminde ise 186 yaralamalı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda toplamda 1 kişi hayatını kaybetti, 263 kişi de yaralandı.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü, trafik kazası verilere maddi hasarlı trafik kazalarının dahil olmadığını duyurdu. Kentte, yeni yılın ilk 2 aylık döneminde Trafik Denetleme Şubesi'nin yaptığı denetimlerde ise alkollü araç kullanan yüzlerce kişi hakkında yasal işlem yapıldı. - ÇANAKKALE
Kaynak: İHA
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