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Çanakkale'de 'kenevir' operasyonu

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Yenice ilçesinde yasa dışı kenevir bitkisi ekildiği tespit edildi.

27.09.2019 11:05Çanakkale'de 'kenevir' operasyonu
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Yenice ilçesinde yasa dışı kenevir bitkisi ekildiği tespit edildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadelerinin alınması sonrası serbest bırakıldı.

Üçkabaağaçlar köyü Osmantarla mevkiinde yasa dışı kenevir bitkisi ekildiğinin tespit edilmesi üzerine Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından operasyon başlatıldı. Kenevirin İ.B. ve İ.B. isimli şahıslar tarafından ekildiği tespit edildi. Önceki gün saat 13: 00 sıralarında uyuşturucu madde arama köpeği Roket'in katılımıyla yapılan operasyonda, ekili alanda 152 kök kenevir bitkisi ile kurutulmaya bırakılmış bin 72 gram kubar esrar ele geçirildi.

Adli makamların talimatı gereği, 152 kök kenevir bitkisi ile bin 72 gram kubar esrar maddesine el konuldu. Yenice Cumhuriyet Savcısının talimatı ile gözaltına alınan İ.B ve İ.B., ifadelerinin alınması sonrası serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Kenevir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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