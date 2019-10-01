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Çanakkale'de kilit taşı çalan 6 kişi yakalandı

ÇANAKKALE'de, römorkör dolusu kilit taşı çalan 6 şüpheliden 4'ü yakalandı.

01.10.2019 17:21Çanakkale'de kilit taşı çalan 6 kişi yakalandı
ÇANAKKALE'de, römorkör dolusu kilit taşı çalan 6 şüpheliden 4'ü yakalandı. Kilit taşı şüphelilerinin, altın madeni faaliyetlerine karşı Kirazlı Balaban'da yapılan eyleme katıldıkları ortaya çıktı.
Merkeze bağlı Kirazlı köyü Balaban mevkiinde iş yeri bulunan H.D., traktörünün römorkörüne yüklediği kilit taşlarının çalınması üzerine jandarmayı aradı. Jandarma, yaptığı araştırmalar sonunda şüphelilerin D.B., B.K., O.E., E.E., M.İ. ve S.K. olduğunu belirledi.
Kirazlı Balaban bölgesinde, altın madeni faaliyetlerine karşı 'su ve vicdan nöbeti' adı altında yapılan eyleme katıldıkları belirlenen 6 şüpheliden 4'ü gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden D.B., O.E., M.İ. ve S.K. ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, B.K. ve E.E. aranıyor.



Balaban, Kirazlı, Güncel

Kaynak: DHA

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