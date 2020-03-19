Çanakkale'de kordon boyu dezenfekte edildi
Çanakkale Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri tarafından kordon boyu dezenfekte edildi.
19.03.2020 17:21 | Son Güncelleme: 19.03.2020 17:21
Çanakkale Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri tarafından kordon boyu dezenfekte edildi. Çanakkale Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri, Türkiye 'de de görülen koronavirüs salgını nedeniyle kordon boyunda dezenfeksiyon çalışması yaptı. Özel kıyafetler giyen ekipler, kordon boyunu fırçalayarak temizledi. Vatandaşların bolca zaman geçirdiği Truva Atı'nın çevresi de ekipler tarafından detaylı bir şekilde dezenfekte edildi.
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Kaynak: DHA