Çanakkale'de Korkutan Deprem

Çanakkale
'nin Ayvacık
ilçesinde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD
) alınan bilgiye göre, saat 21.23'de merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi olan 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 5,10 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Çanakkale'nin yanı sıra İstanbul
'da da hissedildi. Depremin en yoğun hissedildiği Ayvacık ilçesi Tartışık köyü muhtarı Alaattin Demir, çok şiddetli şekilde salladıklarını söyledi. Muhtar Demir, köyde bazı binalarda çatlarlar oluştuğunu yaralanan ya da ölen olmadığını bildirdi.
İSTANBUL'DA DEPREM PANİĞİ Merkez
üssü Çanakkale Ayvacık olan 5 büyüklüğündeki deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi. İstanbul'da sarsıntıyı hisseden vatandaşlar panik içinde evlerinden çıktı. Tekrar deprem olma ihtimalinden korkan vatandaşlar bir süre sokakta bekledi. Depremi hisseden bir vatandaş, "Bir anda sarsıntı oldu. Herkes dışarıya kaçmaya başladı. Ben de deprem olduğunu anladım. Panikledi insanlar. Depremi hissedenler dışarı kaçtı" dedi. Depremi hisseden vatandaşlar korku içinde sokağa koştuklarını ifade etti.
ÇANAKKALE'DEKİ DEPREM TEKİRDAĞ VE KIRKLARELİ'DE DE HİSSEDİLDİ Çanakkale'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem, Tekirdağ
ve Kırklareli
'de de hissedildi. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde saat 21.23'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem Tekirdağ ve Kırklareli'de de hissedildi. Kısa süren depremde bazı vatandaşlar panikle kendilerini dışarı attı.
(İHA)
İstanbul,Ayvacık,Çanakkale
Kaynak: İHA