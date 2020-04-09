Çanakkale'de koronavirüs tedbirleri kapsamında kimlik kontrolü yapıldı
Çanakkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara kimlik kontrolü yapıldı.
09.04.2020 13:12 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:47
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ile Çanakkale Belediyesi zabıta ekiplerince Çarşı Caddesi üzerinde yapılan uygulamada vatandaşların 20 yaş altı ile 65 ve üstü yaşta olup olmadıkları kontrol edildi.
Denetlemelerde maske takmayan vatandaşlara uyarılarda bulundu, koronavirüs hakkında bilgilendirme yapıldı.
Kaynak: AA
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